W Rosji trwają tak zwane wybory prezydenckie. Niezależne media podają, że w różnych regionach doszło do incydentów. W Petersburgu w drzwi szkoły, w której zorganizowano głosowanie, kobieta rzuciła koktajl Mołotowa, w Moskwie w lokalu wyborczym podpalono budkę do głosowania. W kilku miastach do urn wlewano różne substancje.

Podpalenie i koktajl Mołotowa w lokalach wyborczych

W Moskwie w lokalu wyborczym podpalono budkę do głosowania. Zatrzymanej w związku z incydentem kobiecie grozi do pięciu lat więzienia. W stolicy Rosji doszło także do zalania kart wyborczych w urnach różnymi substancjami. Wobec kobiety, która wlała tak zwaną zielonkę do urny w Moskwie, wszczęto sprawę karną. Substancje wlewano do urn także w innych miastach.