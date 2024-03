- Na karcie do głosowania napisałam nazwisko Nawalny - wyjaśniła Julia Nawalna po wyjściu z ambasady. Jej mąż, główny przeciwnik Putina, w tajemniczych okolicznościach zmarł w więzieniu na miesiąc przed wyborami prezydenckimi.

"Bild": Julia Nawalna oddała się w ręce reżimu

- Myślę, że wejście na teren ambasady może być niebezpieczne. Ambasady to obszary chronione i niemieccy policjanci nie będą mogli podjąć żadnych kroków, jeśli Rosjanie zatrzymają wdowę po Nawalnym - wyjaśnił konstytucjonalista prof. dr. Volker Boehme-Nessler. Bez zgody ambasadora funkcjonariusze niemieckiej policji nie mogą wejść do budynku, przeszukać go, a także nikogo aresztować lub uwolnić. - Teoretycznie Julia Nawalna może zostać więźniem ambasady. Niemcy byłyby bezsilne - potwierdził ekspert.