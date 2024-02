Rywal Putina ma problem, w podpisach znaleziono "martwe dusze"

Kreml nie jest gotowy

Borys Nadieżdin złożył w CKW podpisy poparcia niezbędne do zarejestrowania go jako kandydata w marcowych wyborach prezydenckich we wtorek. Poinformował, że ogółem zebrał 208 tysięcy podpisów, do komisji przyniósł listy ze 105 tys., tyle CKW wymaga od potencjalnych kandydatów reprezentujących partie polityczne.