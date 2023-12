Współpracownicy Aleksieja Nawalnego rozwiesili w kraju billboardy uderzające w Władimira Putina

Aktywiści związani z więzionym opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym rozwiesili w wielu miastach billboardy przeciwko Władimirowi Putinowi – zawierały kod QR przekierowujący do antyputinowskiej strony internetowej. Według serwisu SOTA w Moskwie i Petersburgu billboardy już ściągnięto.

Zespół więzionego opozycjonisty rosyjskiego Aleksieja Nawalnego opublikował w internecie nagrania, na których widać uliczne bannery z napisem "Rosja. Wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku". Na billboardach były też kody QR, przekierowujące do strony internetowej "Rosja bez Putina".

Według serwisu SOTA w Moskwie i Petersburgu billboardy już ściągnięto. Przedstawicielka agencji zarządzającej reklamą zewnętrzną przekazała, że początkowo kod QR przekierowywał do strony z konkursem noworocznym, a później kod najwidoczniej zmieniono.

Nawalny apeluje o głosowanie przeciwko Putinowi

Nawalny wezwał w czwartek Rosjan, by wzięli udział w wyborach prezydenckich w 2024 roku, ale zagłosowali przeciwko Putinowi, na jakiegokolwiek innego kandydata. Apel ukazał się na blogu internetowym Nawalnego.

"Wybory prezydenckie odbędą się 17 marca 2024 roku. Wzywamy wszystkich, by w tym dniu poszli do urn i zagłosowali przeciwko Władimirowi Putinowi. Można to zrobić głosując na kogokolwiek z innych kandydatów" - głosi oświadczenie.