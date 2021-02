Współpracownicy Nawalnego zawieszają protesty. "Do wiosny"

Aleksiej Nawalny został skazany na 3,5 roku kolonii karnej i nadal przebywa w areszcie, jednak jego współpracownicy nie wzywają Rosjan do protestów w jego obronie. Leonid Wołkow, który kieruje siecią sztabów opozycjonisty w regionach kraju, zapowiedział, że następne demonstracje odbędą się na wiosnę i w lecie.

Leonid Wołkow wypowiedział się w sprawie protestów w nagraniu zamieszczonym na kanale Nawalny Live na serwisie YouTube. Powiedział, że "do wiosny współpracownicy Aleksieja Nawalnego nie zamierzają organizować nowych dużych protestów w jego obronie". Wołkow tłumaczył to tym, że "regularne akcje mogą prowadzić do rozczarowania protestami".