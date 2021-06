"On to świetnie wie i świadomie kłamie". Współpracownicy Nawalnego o słowach Putina w Genewie

Putin, nie wymieniając nazwiska Nawalnego, powiedział w środę na konferencji prasowej, że opozycjonista ignorował przepisy wyjeżdżając za granicę, a FBK "publicznie wzywała do masowych zamieszek, publicznie angażowała nieletnich i publicznie instruowała, jak sporządzać np. koktajle Mołotowa, aby użyć ich przeciwko organom ścigania, obnosząc się z danymi identyfikacyjnymi policji". Putin opisywał w tym kontekście sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie - jak mówił - powstał ruch Black Lives Matter. - Widzieliśmy pogromy, naruszenia prawa, i tak dalej. Współczujemy Amerykanom i narodowi amerykańskiemu, ale nie chcemy, żeby dochodziło do tego na naszym terytorium. I zrobimy wszystko, by do tego nie dopuścić - oświadczył prezydent Rosji.