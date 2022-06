Nawalny trafił do "jednego z najbardziej przerażających więzień" w Rosji 

Współpracownicy Aleksieja Nawalnego potwierdzili, że opozycjonista został przeniesiony do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, znajdującej się w Mieliechowie w obwodzie włodzimierskim. To więzienie mające opinię jednego z najbardziej przerażających w Rosji.

"Witam wszystkich z więzienia o zaostrzonym rygorze. Wczoraj (we wtorek) zostałem przeniesiony do IK-6 (kolonii karnej - red.) Mieliechowo, obiektu położonego około 250 km na wschód od Moskwy" - przekazał Nawalny na Instagramie, redagowanym przez jego współpracowników.

Znajdująca się w pobliżu miasta Włodzimierz kolonia karna w Mieliechowie była przedmiotem licznych dziennikarskich śledztw w związku z oskarżeniami o złe traktowanie więźniów. Rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz mówiła w maju, że to więzienie jest "jednym z najbardziej przerażających w Rosji " i utrzymywała, że "więźniowie są tam torturowani i zabijani".

- Prawie każda kolonia karna (w Rosji - red.) to miejsce tortur. O tej kolonii (w Mieliechowie) wiadomo, że panujące w niej warunki są bardzo ciężkie - dodała Romanowa. Jak podkreśliła, rodzina Nawalnego będzie mogła go odwiedzać rzadziej, np. raz na pół roku. Dotyczy to także spotkań opozycjonisty z prawnikami, które będą zdecydowanie rzadsze.