Współpracownicy Nawalnego apelują o nałożenie sankcji na byłą żonę Putina

Setki milionów rubli dochodu

"Typowy przejaw systemu putinowskiego"

Aktywiści podkreślili, że właśnie dlatego poprosili Francję i Szwajcarię o podjęcie działań zmierzających do umieszczenia Ludmiły i Artura Oczeretnych na listach sankcyjnych i zajęcia ich własności. "Jesteśmy przekonani, że sankcje wobec osób z kręgu Putina zmuszą elity polityczne i biznesowe do wycofania swojego poparcia. I to jest najważniejszy krok do zniszczenia jego reżimu, a także powstrzymania wojny, którą rozpoczął w Ukrainie" - dodali współpracownicy Nawalnego.