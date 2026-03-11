Irańskie drony odrzutowe Hadid-110 (Dalahu) Źródło: x/Tasnim News Agency CC BY 4.0

Według źródła CNN - oficera zachodniej służby wywiadowczej - Moskwa dzieli się z Teheranem strategią wykorzystania bezzałogowców, wypracowaną podczas wojny na Ukrainie.

Używanie przez Rosjan w wojnie przeciwko Ukrainie drony Shahed zostały zaprojektowane w Iranie i są masowo produkowane w Rosji. Także Iran korzysta z tego rodzaju dronów - w trwającej obecnie wojnie na Bliskim Wschodzie. Bezzałogowce okazały się skuteczne w pokonywaniu obrony powietrznej krajów regionu.

Rosyjskie wsparcie staje się coraz bardziej konkretne

Media informowały wcześniej o rosyjskim wsparciu wywiadowczym dla Iranu podczas obecnej wojny, umożliwiającym przeprowadzanie ataków na siły USA na Bliskim Wschodzie. Konkretne wsparcie taktyczne może wskazywać na nowy poziom potencjalnie śmiercionośnej pomocy dla Teheranu - podkreśliła CNN.

- To, co było w większej mierze ogólnym wsparciem, teraz robi się coraz bardziej niepokojące. Obejmuje strategie celowania za pomocą dronów, które Rosja zastosowała na Ukrainie - powiedział przedstawiciel zachodniego wywiadu.

Rozmówca odmówił sprecyzowania, o jaką dokładnie pomoc chodzi. CNN zaznaczyła jednak, że Rosja wykorzystuje Shahedy przeciwko Ukrainie falami. Wiele dronów leci w grupie, regularnie zmieniając kurs, by zmylić obronę powietrzną. W ciągu jednej nocy Ukraina może się mierzyć nawet z tysiącem Shahedów.

Ukraina pomaga sąsiadom Iranu

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w serwisie X, że Rosja zaczęła wspierać irański reżim w zakresie dronów. Ukraina z kolei wysłała na Bliski Wschód ekspertów od przechwytywania bezzałogowców.

Koszt jednego Shaheda to około 30 tysięcy dolarów (około 110 tysięcy złotych). Kijów opracował niewielkie drony przechwytujące, które kosztują około 5 tysięcy dolarów (około 18 tysięcy złotych) za sztukę i mogą być produkowane w szybkim tempie.

We wtorek specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff oświadczył, że podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa i Władimira Putina Rosjanie zaprzeczyli, by przekazywali informacje wywiadowcze Iranowi. Witkoff stwierdził, że "można wierzyć Rosjanom na słowo".

Witkoff wcześniej powiedział, że stanowczo ostrzegał Rosjan przed pomocą Iranowi w atakach na amerykańskich żołnierzy. Prezydent Trump twierdził, że wbrew doniesieniom mediów nic nie wskazuje, by Iran otrzymywał taką pomoc, lecz nawet jeśli tak było, to nie widać tego skutków, bo Iran jest "dziesiątkowany". Trump utrzymywał też, że Rosjanie mogliby powiedzieć, iż USA robią to samo w Ukrainie.

