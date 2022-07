Wrak An-2 odnaleziony, piloci nie żyją, pasażer po 10 dniach "sam przyszedł do ratowników"

czytaj dalej

Ukraińcy odpierają rosyjską agresję od 128 dni. Rzecznik rządu Niemiec Steffen Hebestreit oświadczył w piątek, że rosyjskie ataki na ludność cywilną na Ukrainie to zbrodnie wojenne i prezydent Rosji Władimir Putin oraz osoby współodpowiedzialne będą musiały zostać pociągnięte za to do odpowiedzialności. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak powiedział, że Kijów rozpatruje możliwość zawieszenia broni wyłącznie, jeśli będzie to krok do wycofania rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy. W Mariupolu znaleziono z kolei kolejny masowy grób z ponad 100 zwłokami. Prawie wszystkie miejscowości obwodu donieckiego są ostrzeliwane - podawał szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Pawło Kyryłenko. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.