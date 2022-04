Wpływy Rosji w Afryce stale rosną, mogą stać się dużym problemem dla Zachodu - ostrzegają eksperci

Złoto i diamenty w zamian za bycie "gwarantem bezpieczeństwa"

Według najnowszych badań Instytutu Tony'ego Blaira na rzecz Zmian Globalnych Putin ożywia obecnie relacje z krajami Afryki, nawiązane w czasach sowieckich, i dąży do przejęcia kontroli nad kontynentem. Raport wskazuje, że Rosja chce w Afryce wydobywać bogactwa mineralne, których kontynent ma ogromne złoża. To m.in. boksyt, kobalt, diamenty, platyna, a przede wszystkim złoto. W zamian chce zostać "gwarantem bezpieczeństwa" dla kontynentu.

Rosyjscy najemnicy w Afryce

Od czasu inwazji na Krym w 2014 roku Rosja rozmieszcza też w Afryce oddziały najemników. To między innymi działająca w Libii, Sudanie, Republice Środkowoafrykańskiej i Mozambiku Grupa Wagnera. W 2017 roku co najmniej pięciuset żołnierzy z tej tzw. prywatnej armii Putina zostało wysłanych do Sudanu, gdzie mieli szkolić lokalne służby i zwalczać przeciwników prezydenta Omara al-Baszira. W Libii Grupa Wagnera udzieliła wojskowego wsparcia generałowi Chalifie Haftarowi w jego dążeniu do obalenia wspieranego przez Zachód Rządu Jedności Narodowej ONZ, a w Czadzie wyszkoliła najemną grupę rebeliantów, która w zeszłym roku zabiła prezydenta Idrissa Deby'ego.