Popiersie Stalina na wizytę prezydenta Rosji. Putin powtarza propagandę o Ukrainie i "ideologii nazizmu"

Obok popiersia Józefa Stalina, odsłoniętego w środę, stanęły także posągi Gieorgija Żukowa i Aleksandra Wasilewskiego, sowieckich marszałków z czasów II wojny światowej. Uroczysta ceremonia odbyła się w pobliżu muzeum bitwy stalingradzkiej, trwającej od sierpnia 1942 roku do lutego 1943 roku. Kluczowa batalia przyczyniła się do klęski hitlerowskich Niemiec i zwycięstwa Związku Radzieckiego w walkach na froncie wschodnim podczas II wojny światowej. Była to jedna z najkrwawszych bitew II wojny światowej, która pociągnęła za sobą ponad milion ofiar po stronie Armii Czerwonej i niemal tyle samo po przeciwnej. Trwała pięć miesięcy i obróciła miasto w gruzy.

Putin powtarza propagandę o "ideologii nazizmu" i rzekomym zagrożeniu z Zachodu

- Niestety, widzimy, że ideologia nazizmu w swojej nowoczesnej postaci i przejawach ponownie bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu naszego kraju - mówił Putin. - Ciągle musimy odpierać agresję kolektywnego Zachodu. To niewiarygodne, ale to fakt: znowu grożą nam niemieckie czołgi Leopard z krzyżami na nich - kontynuował.

Powtarzana w kremlowskiej propagandzie rosyjska narracja o walce z nazistami w kontekście agresji na Ukrainę stosowana jest od początku pełnoskalowej inwazji, rozpoczętej niemal rok temu. Reuters przypomina, iż Ukraina - która była częścią Związku Radzieckiego i sama doznała zniszczeń z rąk hitlerowskich - odrzuca to porównanie i określa te twierdzenia jako fałszywy pretekst do wojny o imperialny podbój jej terytoriów. Rzekome zagrożenie ze strony Zachodu czy NATO - o którym traktują przekazy Kremla - było wielokrotnie dementowane przez zachodnie państwa, które zapewniały, że przekazywane militarne wparcie nie jest ofensywnym zagrożeniem dla Rosji.

- Ci, którzy wciągają kraje europejskie, w tym Niemcy, do nowej wojny z Rosją i spodziewają się zwycięstwa nad Rosją na polu bitwy, najwyraźniej nie rozumieją, że współczesna wojna z Rosją będzie dla nich zupełnie inna - kontynuował. - Nie wysyłamy naszych czołgów do ich granic, ale mamy środki, aby odpowiedzieć i nie skończy się to na użyciu pojazdów opancerzonych. Wszyscy muszą to zrozumieć - dodał.