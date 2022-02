Konflikt Rosja - Ukraina. Rzecznik Kremla: Władimir Putin jest gotowy do negocjacji

- Po pierwsze - prezydent Putin zawsze opowiadał się za rozmowami i dyplomacją. I w rzeczy samej to on postawił na porządku dnia kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Federacji Rosyjskiej. Ukraina to jedynie część problemu, to cząstka o wiele poważniejszej kwestii gwarancji dla Rosji i tu, oczywiście, prezydent Putin jest gotowy kontynuować rozmowy - zaznaczył Pieskow cytowany przez amerykańskiego nadawcę CNN.