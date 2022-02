Rosjanie pozostają na Białorusi po wspólnych manewrach. Opuszczą kraj, gdy zajdzie "obiektywna konieczność"

- Oddziały sił zbrojnych Rosji powrócą do miejsc stałej dyslokacji tylko wówczas, gdy pojawi się obiektywna konieczność i kiedy my sami podejmiemy taką decyzję. To nasza czysto wewnętrzna sprawa - oświadczył szef sztabu generalnego sił zbrojnych Białorusi generał Wiktar Hulewicz podczas briefingu dla attache wojskowych. Jego wypowiedź przekazało w komunikacie ministerstwo obrony.