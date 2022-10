Został zmobilizowany, skarżył się na problemy ze zdrowiem. Zmarł w ośrodku szkoleniowym

Zmobilizowany do rosyjskiej armii mężczyzna zmarł w ośrodku szkoleniowym w obwodzie swierdłowskim na Uralu. Wcześniej skarżył się na problemy ze zdrowiem - podał w środę niezależny portal Meduza.

Portal cytuje rosyjskiego parlamentarzystę Maksima Iwanowa, który powiedział, że zmobilizowany zgłosił się do lekarzy, skarżąc się na złe samopoczucie. U mężczyzny doszło do zatrzymania akcji serca, lekarze próbowali go uratować, ale bez skutku.