Przemówienie Putina w symbolicznym dniu. ISW: być może ogłosi drugą falę mobilizacji

W środę Władimir Putin ma wygłosić przemówienie, być może ogłosi drugą falę mobilizacji w Rosji - twierdzi amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Putin będzie przemawiał w Petersburgu z okazji 80. rocznicy przełamania przez wojska sowieckie niemieckiego oblężenia Leningradu. Rosyjski dyktator, wskazują eksperci, lubi wykorzystywać symboliczne daty do odezw do narodu.

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu poinformował we wtorek, że między 2023 a 2026 rokiem zostaną wprowadzone szeroko zakrojone reformy wojskowe, mające na celu rozbudowanie rosyjskich konwencjonalnych sił zbrojnych. Możliwe jest, że ma to na celu przygotowanie się do przedłużającej się wojny z Ukrainą - ocenia ISW. Szojgu stwierdził, że Putin nakazał zwiększenie liczebności rosyjskiego personelu wojskowego do 1,5 miliona, z obecnych 1,35 miliona, i zapowiedział, że Rosja odtworzy moskiewski i leningradzki okręg wojskowy, utworzy nowy korpus armii w Karelii na granicy fińskiej i nowe zgrupowania sił na okupowanej Ukrainie.