Czego boi się Putin? "Usunięcie Szojgu oznaczałoby bardzo poważne problemy"

- Wpływ Szojgu na armię i działania wojskowe jest stosunkowo niewielki, ale Putin wciąż go popiera. Wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie odwoła Szojgu, co mocno działa na korzyść ministra i poprawia jego sytuację. Wiele osób, które go nie szanują albo oceniają jako wyjątkowo nieskutecznego, musi Szojgu znosić, ponieważ stoi za nim Putin - wyjaśnił Denysenko, cytowany w poniedziałek przez portal nv.ua.