Relacje Chiny-Rosja. Ekspert: Chiny zostały zniechęcone przez Amerykanów do włączania się do wojny

Mania: Chiny zostałyby w większym stopniu ukarane w sferze ekonomicznej

Mania: wizyta Xi w Moskwie nie będzie wizytą świętego Mikołaja z prezentami

Amerykański dziennik "Wall Street Journal" przekazał, powołując się na źródła, że przywódca Chin Xi Jinping planuje wizytę w Rosji . Choć termin nie został jeszcze określony, mogłoby do niej dojść w kwietniu lub na początku maja. - Ja się zastanawiam, czy dojdzie do tej wizyty - powiedział Mania, dodając, że jeśli do niej dojdzie, to "nie będzie wizytą świętego Mikołaja z prezentami".

- To raczej będzie chyba próba uczestniczenia w procesie wypracowania pokoju. Chińczykom bardzo by odpowiadała rola, gdyby zaznaczono ich udział jako państwa, które prowadzi do zakończenia wojny - powiedział. Wyjaśnił, że w sytuacji przedłużającej się wojny i osłabiania Rosji, ewentualna "polityczna pustka" w tym regionie wzmocniłaby państwa Zachodu. - To nie jest marzenie przywódcy chińskiego, on ma swoje ambicje azjatyckie, a ta wojna europejska (wojna w Ukrainie - red.) jest pewnym testem działania Zachodu, który pokazuje, że Zachód to nie jest jakiś słabeusz - dodał.