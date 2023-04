Rosyjska prokuratura sprawdzi, czy gwiazda radzieckiej estrady finansuje armię Ukrainy

Prokremlowski aktywista Witalij Borodin zwrócił się do rosyjskiej prokuratury generalnej o sprawdzenie, czy gwiazda estrady z czasów radzieckich Ałła Pugaczowa finansuje Siły Zbrojne Ukrainy - pisze w środę portal Meduza.

Pugaczowa opuszcza Rosję

Jesienią Pugaczowa poinformowała, że wyjechała z Rosji do Izraela. Wcześniej zwróciła się do władz Rosji, by uznały ją za "zagranicznego agenta", w geście solidarności z mężem Maksimem Gałkinem.