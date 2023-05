W Rosji odwołują parady zwycięstwa. Eksperci wskazują "prawdziwą" przyczynę

Powołując się na rosyjskie źródła amerykański think tank poinformował, że parady z okazji 9 maja zostały odwołane jak dotąd w 21 miastach, w tym na zaanektowanym Krymie. W niektórych przypadkach nie podano przyczyn rezygnacji z obchodów dnia zwycięstwa, w innych jako oficjalne uzasadnienie wymieniano względy bezpieczeństwa.

ISW o przyczynach odwoływania parad 9 maja

Zdaniem analityków ISW Kreml odwołuje tradycyjne parady, by nie pokazywać braków i słabości swojej armii. Podczas defilad zawsze demonstrowano najlepszy sprzęt, jakim dysponuje wojsko. Obecnie jego większość albo jest na froncie, albo została zniszczona w czasie walk. Innym powodem znacznego ograniczenia obchodów rocznicy 9 maja mają być obawy przed potencjalnymi niepokojami społecznymi, wywołanymi ogromnymi stratami w ludziach wskutek działań zbrojnych w Ukrainie .

Czy odbędzie się parada na placu Czerwonym?

Czy odbędzie się największa z parad, moskiewska? Zdaniem kijowskiego politologa Wołodymyra Fesenki, odnoszącego się do niedawnego ataku dronów na Kreml , impreza zazwyczaj hucznie organizowana na placu Czerwonym może zostać odwołana lub znacznie ograniczona, a powodem tej decyzji mogą być "obawy o życie Putina".

- Putin boi się parad. Były prezydent Egiptu Anwar Sadat został zabity w czasie parady wojskowej (w 1981 roku - red.). W zeszłym roku - przypomnę - odwołano paradę lotniczą w Moskwie. W tym roku nie wiadomo, co może się wydarzyć - wyjaśnił Fesenko.

Jak stwierdził analityk, Putin może też potrzebować pretekstu do wprowadzenia stanu wojennego w Rosji .

Kwestia rosyjskiej ofensywy

Haines powiedziała w czwartek przed senacką Komisją Sił Zbrojnych, że jeśli Kreml nie ogłosi powszechnej mobilizacji lub nie uzyska dostaw amunicji od państw trzecich (nie licząc tych otrzymywanych już z Iranu), to kontynuowanie przez Rosję "nawet skromnych operacji ofensywnych" będzie coraz trudniejsze.

Szefowa Wywiadu Narodowego ocenia, że Władimir Putin "prawdopodobnie" ograniczył swoje krótkoterminowe cele w Ukrainie do wzmocnienia kontroli nad terytoriami okupowanymi i jest mało prawdopodobne, by rozważał negocjacje z władzami w Kijowie. ISW podkreśla, że oświadczenia Haines są zgodne z wcześniejszymi ocenami ośrodka, który stoi na stanowisku, że rosyjska armia nie jest zdolna do prowadzenia zakrojonych na szeroką skalę działań jednocześnie na kilku odcinkach frontu.