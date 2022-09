Ukraińska kontrofensywa prze do przodu. Putin zwołał Radę Bezpieczeństwa

czytaj dalej

W ukraińskich mediach pojawiły się doniesienia o możliwym schwytaniu w obwodzie charkowskim głównodowodzącego rosyjskim zgrupowaniem wojsk "Zachód" generała Andrieja Syczewoja. Nie zostały one potwierdzone - spekulacje na temat pojmania generała wywołało nagranie, na którym widać podobnego do niego rosyjskiego żołnierza pojmanego przez Ukraińców. Jak podkreślają komentatorzy, jeśli doniesienia o pojmaniu Syczewoja się potwierdza, oznaczać to będzie, że po raz pierwszy od czasów II wojny światowej do niewoli trafił tak wysoki rangą rosyjski oficer.