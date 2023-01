Władimir Putin zbeształ swojego ministra Denisa Manturowa. "Po co się wygłupiasz?"

Podczas posiedzenia rządu prezydent Rosji Władimir Putin zbeształ ministra handlu i przemysłu Denisa Manturowa za opóźnienia w pozyskiwaniu samolotów. Rozmowę Putina z ministrami pokazywała rosyjska telewizja. - Nie rozumiesz sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy? Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca, nie później - mówił do Manturowa.

- Za długo, to trwa za długo - powiedział Putin, który nigdy nie powstrzymywał się przed publicznym krytykowaniem najwyższych urzędników. - Po co się wygłupiasz? Kiedy będą podpisane kontrakty? - dopytywał.

Wzburzony Putin przerywał ministrowi. "Nie rozumiesz sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy?"

Gdy szef resortu wyjaśniał, że jego ministerstwo uruchomiło w Petersburgu program produkcji silników do helikopterów, które wcześniej były wytwarzane w Ukrainie , prezydent wtrącił się, narzekając, że to wszystko trwa zbyt długo.

Kiedy publiczne upokarzanie polityka dobiegało końca, Manturow oświadczył, że jego resort zrobi, co może. To jednak nie wystarczało coraz bardziej wzburzonemu Putinowi. - Nie, zrób to w ciągu miesiąca. Nie rozumiesz sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy? Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca, nie później - stwierdził.