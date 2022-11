Scenariusze zmiany władzy w Rosji. Analiza niemieckich mediów

Rośnie presja na Władimira Putina i coraz częściej rozważane są scenariusze odsunięcia go od władzy - napisał w poniedziałek portal ZDF Heute. Dziennikarze przedstawili cztery scenariusze, które mogłyby doprowadzić do zmiany u władzy.

Scenariusz I: bunt obywateli Rosji

Pierwszy scenariusz, który mógłby doprowadzić do zmiany u władzy, to bunt obywateli Rosji . "Prawie wszyscy autokratyczni władcy boją się ulicy. Fala solidarności i nadziei, jaką mogą wywołać masowe demonstracje, jest obecnie widoczna w Iranie " - zauważa portal.

"Dlatego obecnie wydaje się mało prawdopodobne, by to obywatele Rosji mogli stać się zagrożeniem dla Putina" - ocenia ZDF.

Scenariusz II: śmierć Putina

Drugą możliwością, by w Rosji doszło do zmian, byłaby naturalna śmierć Putina. Rosyjski przywódca ma 70 lat i wygląda na zdrowego, chociaż w mediach społecznościowych, głównie na Telegramie, powracają spekulacje na temat stanu jego zdrowia. "Obecnie nic nie wskazuje jednak, by był poważnie chory" - stwierdza ZDF.

Scenariusz III: pucz na Kremlu

Scenariusz IV: Putin ustępuje

Czwarta możliwość to przekazanie władzy przez Putina w sposób pokojowy. W demokracjach sposobem na to są wybory, a najbliższe wybory w Rosji zaplanowano na 2024 rok. - Niektórzy mają nadzieję, że będą one początkiem zmian. Ale to mało prawdopodobne - mówi Kluge.