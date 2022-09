Kreml zatwierdził Koncepcję polityki humanitarnej

czytaj dalej

Amerykański wywiad podał, że Moskwa kupuje amunicję artyleryjską od Korei Północnej - napisał "New York Times". Jak dodano, jest to oznaką, że globalne sankcje poważnie ograniczyły łańcuchy dostaw Rosjan i zmusiły ich do zwrócenia się do państw będących pariasami w zakresie dostaw wojskowych.