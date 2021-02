Putin o "konsekwentnej i nadzwyczaj agresywnej linii" wobec Rosji

"Uzurpowania prawa przysługującego narodowi"

Jako zadanie FSB Putin wymienił "udaremnienie wszelkich prób uzurpowania sobie prawa przysługującego narodowi Rosji do określania własnej przyszłości". Nawiązał w ten sposób do wyborów do niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej. Odbędą się one we wrześniu 2021 roku.