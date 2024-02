Wyciek dokumentów z Kremla. Ogromne pieniądze na wojnę informacyjną

Portal Frontstory, razem z ekspertami, przeanalizował dokumenty, do których dotarli reporterzy estońskiego Delfi. Wyciekły one z krajowego departamentu politycznego administracji prezydenckiej Rosji .

Dokumenty te - czytamy we Frontstory - to szeroki zbiór arkuszy excela, protokołów ze spotkań, prezentacji i raportów. Opisują tegoroczny budżet Rosji, a także wskazują osoby odpowiedzialne za poszczególne projekty. Ujawniają wielką machinę, która kreuje rosyjską propagandę, prowadzi - jak wskazano w samych dokumentach - wojnę informacyjną i promuje Putina przed marcowymi wyborami .

30 milionów euro dla czołowego propagandysty

Rosyjska władza jest hojna również dla komisarz do spraw dziecka w Kancelarii Prezydenta. To Maria Lwowa-Biełowa, która jest objęta unijnymi sankcjami i ścigana przez Międzynarodowy Trybunał Karny. W 2024 roku ma dostać 420 tysięcy euro "na wydalenie dzieci ze Specjalnej Wojskowej Strefy Okupacyjnej", czyli przesiedlanie ukraińskich dzieci do Rosji. To właśnie za to Lwowa-Biełowa jest karana na zachodzie.