Putin wybiera się do Kaliningradu. Spotka się z gubernatorem, poprowadzi lekcję w szkole

Władimir Putin , po rozpoczęciu inwazji zbrojnej na Ukrainę , kilkakrotnie opuszczał Moskwę. Pod koniec czerwca wyjechał do Turkmenistanu, w lipcu odwiedził Iran , w sierpniu pojechał do Soczi, gdzie spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. W czwartek rosyjski przywódca zamierza przylecieć (z roboczą wizytą) do Kaliningradu, gdzie spotka się między innymi z gubernatorem obwodu Antonem Alichanowem.

Lekcja o "patriotycznych wyczynach rosyjskich żołnierzy"

Wcześniej niezależny portal Meduza napisał, że w czasie lekcji "Rozmowy o tym, co ważne" uczniowie dowiedzą się między innymi o "patriotycznych wyczynach rosyjskich żołnierzy w czasie inwazji zbrojnej w Ukrainie". Meduza informowała, że lekcje "Rozmowy o tym, co ważne" mają odbywać się raz w tygodniu, w poniedziałki, we wszystkich szkołach kraju. Mają dotyczyć "kluczowych aspektów życia we współczesnej Rosji".