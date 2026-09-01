Władimir Putin miał zrezygnować z rozmowy z szefem CIA w ostatniej chwili
Agencja RBK-Ukraina, powołując się na ustalenia niezależnego rosyjskiego serwisu internetowego Agentstwo i jego źródła zbliżone do Kremla, przekazała, że przywódca Rosji Władimir Putin początkowo zarezerwował czas w swoim harmonogramie na spotkanie z szefem amerykańskiego wywiadu. Zrezygnował jednak natychmiast po tym, jak przekazano mu treść ustaleń z rozmów Johna Ratcliffe'a z szefami rosyjskich służb.
Ratcliffe miał przybyć do stolicy Rosji z przesłaniem wzywającym władze na Kremlu do jak najszybszego zawarcia porozumienia kończącego wojnę z Ukrainą. W ocenie szefa CIA obecna sytuacja militarna i gospodarcza Rosji ulega stałemu pogorszeniu i dlatego z punktu widzenia Moskwy korzystniejsze byłoby podjęcie negocjacji teraz, niż czekanie na dalsze osłabienie pozycji.
Dyrektor CIA podczas wizyty w stolicy Rosji 25 sierpnia odbył rozmowy z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem.
"Ponura ocena" sytuacji Rosji szefa CIA
O doniesieniach dotyczących przedstawienia przez szefa CIA "ponurej oceny" pozycji Rosji w konflikcie informował wcześniej również dziennik "The New York Times". Źródło serwisu Agentstwo przekazało z kolei, że przesłanie Ratcliffe'a uznano na Kremlu za całkowicie nierealistyczne i nieakceptowalne, co poskutkowało rezygnacją z bezpośredniej rozmowy na najwyższym szczeblu.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że do spotkania nie doszło, dodając przy tym, że Putin był na bieżąco informowany o przebiegu rozmów z szefem CIA.
Łagodzenie napięć i chęć organizacji szczytu
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda informował w poniedziałek, że został zapoznany z przebiegiem rozmów Ratcliffe'a w Moskwie. W jego ocenie wizyta spełniła wyznaczone cele, a jej głównym zadaniem było złagodzenie napięć w regionie.
Nauseda zaznaczył, że ostrzeżenia ze strony USA zostały przekazane Kremlowi w odpowiednim momencie, dodając jednak, że sytuacja bezpieczeństwa pozostaje napięta między innymi z powodu ukraińskich uderzeń na głębokie zaplecze Rosji, co "spycha reżim na Kremlu do narożnika".
Z doniesień mediów zagranicznych, między innymi dziennika "The Wall Street Journal" oraz portali Politico i Axios, wynika, że podczas obecnej misji Ratcliffe badał również możliwość organizacji trójstronnego szczytu z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i Putina, a także ostrzegał Rosję przed prowokacjami wobec państw NATO.
Z kolei prezydent Donald Trump oświadczył, że na podstawie swoich rozmów z Putinem jest przekonany, że Rosja nie zdecyduje się na atak na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Poprzednia publicznie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku, kiedy ówczesny dyrektor agencji William Burns ostrzegał bezpośrednio Putina przed konsekwencjami inwazji na pełną skalę na Ukrainę.