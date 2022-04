"Dziwne zachowanie Putina" w czasie spotkania z Szojgu

"Jak zauważyli internauci, głowa Putina na nagraniu porusza się jakby oddzielnie od jego ciała, zwrócili także uwagę na nietypową dla prezydenta postawę. Jest skulony i napięty. Może to oznaczać, że nagranie jest po prostu źle zmontowaną podróbką" - napisał ukraiński portal segodnya.ua.

Kwestie zdrowotne

"Dziwne zachowanie Władimira Putina na spotkaniu z Siergiejem Szojgu stało się okazją do nowych żartów i memów. Pozę, jaką przyjął 69-letni przywódca kraju-agresora przy stole, internauci nazwali bolesną. Podkreślali, że spotkanie prezydenta przed kamerami niezbyt skutecznie rozwiało pogłoski o tym, że albo boi się dopuścić kogoś blisko do siebie, albo cierpi na chorobę Parkinsona" - napisał ze swojej strony ukraiński portal obozrevatel.com.

"Czy to tylko mi się wydaje, że ​​z każdym dniem wojny Putin wygląda coraz mniej zdrowo? Widzę uderzającą różnicę między tym, jak jest teraz, a tym, jak było pod koniec lutego" - stwierdził we wpisie na Twitterze Ilja Ponomarenko, dziennikarz The Kyiv Independent.