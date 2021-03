Kreml nie powie, którą szczepionkę przyjmie Putin. "Wszystkie trzy są absolutnie niezawodne i skuteczne"

Kreml poinformował, że Władimir Putin zostanie zaszczepiony we wtorek. Rzecznik Dmitrij Pieskow pytany, czy już to nastąpiło, odpowiedział wczesnym popołudniem, że najprawdopodobniej prezydent "zostanie zaszczepiony do końca dnia, wieczorem". Odpowiadając na pytanie, czy prezydent zamierza się zaszczepić w placówce medycznej, czy też w miejscu pracy, Pieskow odparł. - Nie mogę tego powiedzieć, nie wiem na pewno. Jak lekarz uzna to za konieczne, tak będzie zrobione.