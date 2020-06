Putin zatwierdził nową doktrynę użycia broni nuklearnej

Dokument o podstawach polityki w sferze broni jądrowej i odstraszania został we wtorek zatwierdzony przez prezydenta Rosji. Jednym z zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju uznano między innymi rozmieszczanie środków obrony przeciwrakietowej w przestrzeni kosmicznej. Jednocześnie politykę odstraszania opisano jako mającą charakter obronny. Jak zaznaczono, jej celem ma być chronienie suwerenności i integralności terytorialnej państwa.

Najnowsza rosyjska doktryna użycia broni nuklearnej podpisana przez Władimira Putina zapowiada, że "powstrzymywanie potencjalnego przeciwnika przed aktem agresji wobec Rosji bądź jej sojuszników, należy do najważniejszych priorytetów państwa". Powstrzymywanie to, jak podkreślono, będzie realizowane dzięki potędze militarnej Rosji, w tym broni jądrowej. Podobnie jak jest to zapisane w doktrynie wojennej Rosji, dokument głosi, że Moskwa może użyć broni jądrowej w odpowiedzi na atak nuklearny bądź na atak z użyciem broni konwencjonalnej zagrażający istnieniu państwa.