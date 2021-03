Putin zaproponował Bidenowi rozmowę "w piątek lub poniedziałek". Biały Dom nie odpowiedział

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden otrzymał propozycję rozmowy w trybie online od prezydenta Rosji Władimira Putina. Biały Dom w odpowiedzi oświadczył jedynie, że USA i Rosja powinny nadal szukać sposobów na wzajemną współpracę.

- Chciałbym zaprosić prezydenta Bidena do kontynuowania naszej dyskusji, ale pod warunkiem, że faktycznie to zrobimy na żywo, w internecie. Bez żadnego opóźnienia, w otwartej, bezpośredniej dyskusji - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin w czwartek na antenie kanału telewizyjnego Rossija 24. Podkreślił, że zależy mu na utrzymaniu relacji z USA oraz że chce rozmawiać z Joe Bidenem o bilateralnych stosunkach i konfliktach regionalnych.

Władimir Putin stwierdził, że jest gotowy do rozmowy z amerykańskim prezydentem w piątek lub w poniedziałek, i dodał, że dał rosyjskiemu MSZ odpowiednie instrukcje do zorganizowania tej rozmowy. - W weekend chcę trochę odpocząć, pojechać do tajgi. Więc możemy to zrobić jutro albo w poniedziałek. Moglibyśmy porozmawiać o stosunkach dwustronnych i o strategicznej stabilności, o regionalnych konfliktach, jest tego wiele, nie wymienię wszystkich problemów, przed którymi stoi dziś ludzkość - dodał Putin.

Władimir Putin proponuje rozmowę Joe Bidenowi ALEXEI DRUZHININ/PAP/EPA

Zaznaczył, że tematem rozmowy mogłaby być także walka z pandemią COVID-19. - Wiadomo, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych nie jest łatwa, daleko im do rozwiązania tego problemu. Mamy zatem o czym rozmawiać i czym się dzielić - ocenił rosyjski prezydent. Według Putina ta rozmowa "będzie interesująca zarówno dla narodu rosyjskiego, jak i dla ludzi w USA". - I dla wielu innych krajów, mając na uwadze to, że jako największe mocarstwa jądrowe mamy wyjątkową odpowiedzialność za bezpieczeństwo strategiczne na planecie - powiedział.

"Trzeba szukać sposobów na wzajemną współpracę"

Prezydent USA nie ustosunkował się do propozycji Putina. Na czwartkowej konferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że "prezydent USA Joe Biden i prezydent Rosji Władimir Putin bez wątpienia mają różne poglądy dotyczące ich krajów i sposobu podejścia do wielu problemów na świecie, ale zgadzają się, że trzeba szukać sposobów na wzajemną współpracę." - Mamy wspólny interes, to interes narodowy. Ale prezydent Stanów Zjednoczonych nie będzie się wahał, kiedy będzie miał obawy w związku z czyimiś słowami lub czynami - zaznaczyła Jen Psaki i zapowiedziała, że jeszcze nie ma informacji, czy Biden rozważy propozycję z Kremla.

- Obaj prezydenci odbyli już rozmowę telefoniczną - powiedziała Psaki. - Są inni światowi przywódcy, z którymi prezydent USA jeszcze nie rozmawiał. Utrzymujemy przecież relacje z Rosją na innych szczeblach – zwróciła uwagę. Rzeczniczka wyjaśniła także, iż w piątek Biden będzie w stanie Georgia, gdzie ma zaplanowane wiele zajęć i z pewnością nie będzie miał czasu na rozmowę z Putinem. Jen Psaki dodała przy tym, że amerykański prezydent nie żałuje, iż w niedawnym wywiadzie telewizyjnym nazwał Putina zabójcą, i nie obawia się, że jego komentarze mogą doprowadzić do eskalacji napięć w relacjach między obydwoma krajami.

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki Yuri Gripas/PAP/EPA

Biden nazywa Putina "zabójcą"

Propozycja Putina pojawiła się dzień po tym, jak Biden zapowiedział, że przywódca Rosji zapłaci wysoką cenę za ingerencję w zeszłoroczne wybory w Stanach Zjednoczonych i próbę przechylenia ich wyniku na korzyść ubiegającego się wówczas o reelekcję Donalda Trumpa.

W wywiadzie dla programu "Good Morning America" Joe Biden określił Władimira Putina "zabójcą" i dodał, że nie sądzi, by prezydent Rosji "miał duszę". Niedługo po tych słowach MSZ Rosji poinformowało, że ambasador w Waszyngtonie Anatolij Antonow przyjedzie do Moskwy na konsultacje, których celem ma być przeanalizowanie, "co robić i dokąd podążać w kontekście relacji z USA".

Sam Putin skomentował wypowiedź Bidena słowami "kto się przezywa, tak sam się nazywa", ale przekonywał przy tym, że nie chodzi o "dziecięcy żart", lecz że kryje się w tym "bardzo głęboki sens psychologiczny", bowiem - jego zdaniem - "zawsze widzimy w innym człowieku własne cechy i myślimy, że jest on taki, jak my". Z kolei ministerstwo handlu USA ogłosiło w środę, że rozszerzy sankcje dotyczące eksportu towarów i technologii do Rosji w związku z użyciem przez Kreml w sierpniu 2020 roku broni chemicznej przeciwko opozycjoniście Aleksiejowi Nawalnemu.

Autor:asty/kab

Źródło: PAP