Władimir Putin przywołuje postać Piotra Wielkiego

Prezydent Rosji Władimir Putin złożył w czwartek hołd carowi Piotrowi Wielkiemu z okazji 350. rocznicy jego urodzin, wskazując na podobieństwa między, jak to określił, ich bliźniaczymi historycznymi dążeniami do odzyskania rosyjskich ziem.

- Piotr Wielki prowadził Wielką Wojnę Północną przez 21 lat. Wydawać by się mogło, że prowadził wojnę ze Szwecją, że coś od niej wziął. On im niczego nie zabrał, on zwrócił (to, co należało do Rosji - red.) - powiedział Putin po zwiedzeniu wystawy poświęconej carowi.