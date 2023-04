"Foreign Affairs": wojenny putinizm posiada wszystkie cechy ślepego zaułka

"Putin nigdy nie określił zestawu przekonywujących celów, te, które wyznaczył, z czasem się zmieniły. Inwazja Rosji na Ukrainę w różnych jej momentach miała na celu powstrzymanie zmyślonego ludobójstwa, 'denazyfikację' kraju, który nie był faszystowski, wyzwolenie rzekomo rosyjskiej natury Ukrainy oraz demilitaryzację kraju, mimo że nie stanowił on prawdziwego zagrożenia dla Rosji" - wyliczyli Kimmage, który jest profesorem na The Catholic University of America, oraz Lipman, rosyjska badaczka, która pracuje w Instytucie Studiów Europejskich, Rosyjskich i Eurazjatyckich na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona.

W jaki sposób Putin wykorzystał wojnę?

Zdaniem Kimmage'a i Lipman rosyjską retorykę czasu inwazji można nazwać "wojennym putinizmem". "Bardziej represyjny i mniej elastyczny niż przedwojenny putinizm narzucił Rosjanom ducha wojny, wśród którego celów wymienili: 'nie przegrać, nie poddać się, nie przyznać się do porażki, nie pozwolić, by cokolwiek zagroziło przetrwaniu reżimu'. Wojna stworzyła wersję putinizmu, która oferuje malejące zyski" - napisali badacze.

Inwazja stała się punktem zwrotnym, a nawet swojego rodzaju zerwaniem, czyniąc rząd Putina nierozerwalnie związanym z wojną - stwierdzili eksperci. Działania Rosji w Ukrainie mają inną skalę niż poprzednie wojny toczone przez Putina, stawka jest wyższa, podobnie jak poziom represji politycznych - dodali. W dodatku, jak zauważyli badacze, Putin wykorzystał wojnę, aby zredukować wolność polityczną Rosjan do zera: bez prawa do wolności słowa, bez prawa do zgromadzeń, bez prawa do opozycji wobec rządu.