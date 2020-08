Depesza z Kremla. Putin gratuluje Łukaszence

Prezydent Rosji Władimir Putin pogratulował Alaksandrowi Łukaszence zwycięstwa w niedzielnych wyborach prezydenckich. Wcześniej depeszę gratulacyjną do Mińska wysłał prezydent Chin. Wybory na Białorusi, w których Łukaszenka ubiegał się o szóstą kadencję, zakończyły się gwałtownymi protestami i starciami manifestujących z milicją.

"Liczę na to, że pańska działalność państwowa będzie sprzyjać rozwojowi wzajemnie korzystnych relacji rosyjsko-białoruskich we wszystkich obszarach, intensyfikacji procesów integracyjnych w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej i Wspólnoty Niepodległych Państw, a także więzi wojskowo-politycznych w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. skrót ODKB)" - napisał Władimir Putin w depeszy gratulacyjnej skierowanej do Alaksandra Łukaszenki i opublikowanej na stronie internetowej Kremla.