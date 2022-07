Morze Czarne, Ocean Arktyczny jako cele, USA jako główne zagrożenie. Putin podpisał nową doktrynę morską

czytaj dalej

Od początku tegorocznego sezonu monsunowego w Pakistanie zginęło co najmniej 357 osób, a 408 zostało rannych - poinformowały władze. Na skutek ulewnych opadów deszczu i gwałtownych powodzi wielu ludzi straciło dach nad głową. Z powodu zniszczonej infrastruktury są problemy z dotarciem pomocy humanitarnej do niektórych obszarów Beludżystanu. Mieszkańcy nie mają dostępu do jedzenia i wody pitnej.