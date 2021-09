Władimir Putin na spotkaniu z uczniami. Uczeń wytknął mu błąd

Władimir Putin udzielił otwartej lekcji uczniom we Władywostoku z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, myląc dwie wojny toczone przez Rosję w XVII i XVIII wieku. Jeden z uczniów poprawił prezydenta i usłyszał od niego pochwałę. Dyrektorka szkoły wytknęła chłopcu jednak "brak skromności".

Prezydent Rosji spotkał się w środę we Władywostoku z uczniami z różnych szkół, głównie laureatami olimpiad i konkursów. Podczas dyskusji poświęconej historii wspomniał o carze Piotrze Wielkim i jego walkach ze Szwedami podczas wojny siedmioletniej. Zaraz potem głos zabrał uczeń z Workuty, Nikanor Tołstych, na którego pytanie Putin odpowiadał. Chłopiec poprawił prezydenta - przypomniał, że chodzi o wojnę północną, która trwała 21 lat. Putin przyznał, że się pomylił, i podziękował za sprostowanie.

- Mój wiek nie pozwoliłby mi już tak postępować w kontaktach z prezydentem - powiedziała Riabcewa. - Nasz chłopak to oczywiście gwiazda, jest dobry - to jednoznaczne. Zajmuje aktywną postawę obywatelską. Ale skromność powinna być, aby nie poprawiać między innymi Władimira Władimirowicza. Zaczynamy to jednak rozumieć z biegiem lat - dodała dyrektorka.