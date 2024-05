- Im skuteczniej pracujecie na linii frontu, tym większe mamy szanse na pokojowe rozwiązanie tej kwestii - powiedział Putin, kierując słowa do generałów. - To jest to, do czego zawsze dążyliśmy, i zawsze o tym mówiłem - podkreślił.

Putin o "relacji armaty do masła"

- Z pewnością nie jest to 13 procent, jak miało to miejsce w Związku Radzieckim, ale nadal jest to solidna kwota. To duży zasób i musimy go wykorzystywać bardzo ostrożnie i efektywnie - miał mówić przywódca Rosji.