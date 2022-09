Decyzja Putina, komentarze przywódców. "Brutalny imperializm", "farsa", "wystąpienie pełne szowinizmu, nienawiści"

czytaj dalej

Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że Rosja "depcze Kartę Narodów Zjednoczonych" i "okazuje pogardę do pokojowo nastawionych narodów na całym świecie". Amerykański przywódca zareagował w ten sposób na ogłoszoną przez prezydenta Rosji Władimira Putina nielegalną aneksję czterech zajętych przez Rosję i okupowanych terytoriów Ukrainy. Biden ogłosił też nowe sankcje i zapowiedział dalsze wspieranie Ukrainy zmagającej się z rosyjską inwazją. - Ukraina ma każde prawo, by bronić swojej ziemi, swojego narodu i by odbić terytorium, które Rosja jej zagarnęła - powiedział amerykański sekretarz stanu Antony Blinken.