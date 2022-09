Krym, Chersoń, Zaporoże, Donieck i Ługańsk to Ukraina - przypomnieli przywódcy 27 państw Unii Europejskiej. We wspólnym oświadczeniu zareagowali na decyzję Władimira Putina, który ogłosił propagandową decyzję o włączeniu częściowo zajętych czterech terytoriów Ukrainy w skład Rosji. Stało się to niedługo po pseudoreferendach przeprowadzonych na zajętych i okupowanych przez Rosjan terenach Ukrainy.

Władimir Putin ogłosił dziś w propagandowym wystąpieniu decyzję o włączeniu obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego w skład Rosji. Ogłoszenie równa się z tym, że Rosja złamała międzynarodowe prawo.

"Stanowczo odrzucamy i jednoznacznie potępiamy"

Na decyzję Kremla reagują światowi przywódcy. Niedługo po niej wspólną deklarację opublikowali przywódcy 27 państw Unii Europejskiej.

"Stanowczo odrzucamy i jednoznacznie potępiamy bezprawną aneksję przez Rosję obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Rozmyślnie podważając oparty na zasadach ład międzynarodowy i rażąco naruszając podstawowe prawa Ukrainy do niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej, podstawowe zasady zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych i prawie międzynarodowym, Rosja naraża na szwank bezpieczeństwo globalne" - napisali w oświadczeniu.

Przywódcy unijni reagują na decyzję Kremla. "Nie uznajemy i nigdy nie uznamy"

"Nie uznajemy i nigdy nie uznamy nielegalnych 'referendów', które Rosja przeprowadziła jako pretekst do dalszego naruszania niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, ani ich sfałszowanych i nielegalnych wyników. Nigdy nie uznamy tej nielegalnej aneksji. Decyzje te są nieważne i nie mogą wywoływać żadnych skutków prawnych. Krym, Chersoń, Zaporoże, Donieck i Ługańsk to Ukraina. Wzywamy wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe do jednoznacznego odrzucenia tej nielegalnej aneksji" - wezwali unijni przywódcy.

Zapewnili też, że w obliczu agresji prowadzonej przez Rosję, a także ostatnich działań eskalujących sytuację, Unia Europejska zdecydowanie wspiera Ukrainę i jej obywateli.

Zapowiedź wzmocnienia restrykcji

"Niezmiennie popieramy integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. Ukraina korzysta ze swojego słusznego prawa do obrony przed rosyjską agresją, aby odzyskać pełną kontrolę nad swoim terytorium i ma prawo do wyzwolenia terytoriów okupowanych w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Groźby nuklearne ze strony Kremla, mobilizacja wojskowa i strategia dążenia do fałszywego przedstawiania terytorium Ukrainy jako rosyjskiego oraz sugerowanie, że wojna może teraz toczyć się na terytorium Rosji, nie naruszą naszej determinacji" - oświadczyli unijni liderzy.

Zapowiedzieli przy tym, że wzmocnią restrykcje przeciwko nielegalnym działaniom Rosji. "Będą jeszcze bardziej zwiększać presję na Rosję, aby zakończyła agresję. Powtarzamy, że Unia Europejska niezachwianie popiera Ukrainę i będzie nadal udzielać jej silnego wsparcia gospodarczego, wojskowego, społecznego i finansowego tak długo, jak będzie to potrzebne" - zaznaczono.

Autor:akw//now

Źródło: PAP