Propagandowe wystąpienie Putina na Kremlu. Decyzja w sprawie zajętych, okupowanych terenów Ukrainy

Władimir Putin w propagandowym wystąpieniu na Kremlu ogłosił aneksję okupowanych obwodów Ukrainy do Rosji. - Takiego rozwiązania chcą miliony - przekonywał rosyjski prezydent, powołując się na ogłoszone wyniki nielegalnych pseudoreferendów, przeprowadzonych z rażącymi nadużyciami na zajętych przez rosyjskie siły terenach Ukrainy.

- Podjęliśmy decyzję o włączeniu Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego w skład Federacji Rosyjskiej. Jestem przekonany, że Zgromadzenie Federalne (połączone izby parlamentu - przyp. red.) poprze to postanowienie - mówił w piątek Władimir Putin , przemawiając na Kremlu. - Takiego rozwiązania chcą miliony ludzi - przekonywał.

Putin oświadczył między innymi, że mieszkańcy okupowanych terenów są obywatelami rosyjskimi "na zawsze". Zapewnił, że Rosja będzie bronić "wszelkimi środkami" tego terytorium. Wezwał również władze w Kijowie do "powrotu do stołu negocjacyjnego" i zapewnił, że Rosja "jest gotowa do rozmów".