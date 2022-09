Doradca Zełenskiego: ogłoszenie mobilizacji w Rosji pokazuje, że wojna nie przebiega po myśli Kremla

Doradca Zełenskiego: przewidywalny krok, który okaże się wyjątkowo niepopularny

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak ocenił, że to ogłoszenie było "przewidywalnym krokiem, który okaże się wyjątkowo niepopularny". Podkreślił, że świadczy to, że wojna nie przebiega zgodnie z planem Moskwy.

Brytyjskie MSZ: to coś, co powinniśmy traktować bardzo poważnie

Przedstawicielka brytyjskiego MSZ Gillian Keegan przekazała telewizji Sky News, że wystąpienie prezydenta Rosji było niepokojącą eskalacją, a groźby, które wypowiedział, muszą być traktowane poważnie. - Najwyraźniej jest to coś, co powinniśmy traktować bardzo poważnie, ponieważ nie mamy nad tym kontroli. Nie jestem pewna, czy on (Putin) ma kontrolę, naprawdę. To jest oczywiście eskalacja - powiedziała Keegan.