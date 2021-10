Putin chwali Bidena i obiecuje, że talibowie przestaną być "terrorystami" w Rosji

W czasie czwartkowego posiedzenia Klubu Waldajskiego (międzynarodowego forum skupiającego byłych polityków oraz znanych publicystów, politologów i ekonomistów specjalizujących się w sprawach Rosji) Putin mówił, że celem władz w Moskwie jest dążenie do tego, aby ruch talibski został usunięty z listy organizacji terrorystycznych na szczeblu ONZ, gdzie wcześniej zapadła decyzja, by zostali umieszczeni w tym rejestrze.

- W zależności od tego jesteśmy solidarni i podejmiemy decyzję o wykluczeniu z tej listy. Wydaje mi się, że zbliżamy się do tego... Stanowisko Rosji będzie polegało na tym, by podążać właśnie w tym kierunku - mówił Putin, cytowany przez agencję RIA Nowosti.

Putin zaznaczył, że Rosja współpracuje z przedstawicielami talibów, zaprasza ich do Moskwy i utrzymuje z nimi kontakt w samym Afganistanie. Stosunki przedstawicieli władz rosyjskich z talibami były utrzymywane także wcześniej, zanim doszli do władzy w Afganistanie w połowie sierpnia tego roku.

Pochwała pod adresem Bidena

- Prawdopodobnie rozumiał, może nie wiedział szczegółowo, jak to się stanie, ale rozumiał, że tak czy inaczej, we własnym kraju, będzie to jedna z linii ataku. Ale poszedł na to, wziął na siebie tę odpowiedzialność - stwierdził prezydent Rosji, podkreślając jednocześnie, że proces wycofania wojsk USA, a także późniejsza sytuacja w Kabulu "znajduje odzwierciedlenie w ten czy inny sposób w wiarygodności Stanów Zjednoczonych przede wszystkim ze strony tych krajów, które uznają USA za sojusznika".