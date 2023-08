Putin wypowiedział się o Prigożynie. "Był człowiekiem o skomplikowanych losach. I popełniał błędy"

czytaj dalej

Japonia rozpoczęła w czwartek spuszczanie do oceanu radioaktywnej wody z uszkodzonej przed laty elektrowni atomowej w Fukushimie, co wzbudza sprzeciw w regionie. W Seulu policja zatrzymała 14 demonstrantów, którzy próbowali dostać się do japońskiej ambasady. Chiny określiły decyzję jako "nieodpowiedzialną i samolubną".