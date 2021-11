Putin ocenia kryzys migracyjny. Eksperci: Kreml testuje odporność UE i NATO

Władimir Putin wypowiedział się o kryzysie migracyjnym przy granicy polsko-białoruskiej w czasie wywiadu dla telewizji Rossija-1. - To nie jest pytanie do mnie, dlaczego oni (UE i Białoruś - red.) ze sobą nie rozmawiają. Nas to nie dotyczy - powiedział. Dodał, że "zrozumiał ze swoich rozmów z Alaksandrem Łukaszenką i kanclerz Niemiec Angelą Merkel, że są gotowi porozmawiać ze sobą".

- Mam nadzieję, że w najbliższym czasie do tego dojdzie i uda się nawiązać jakiś bezpośredni kontakt między Unią Europejską, głównymi krajami Unii, w każdym razie między RFN i Białorusią. To jest najważniejsze, bo imigranci próbują dostać się przede wszystkim do Niemiec - powiedział Putin.

- To wszystko pokazanie siły i próba zmuszenia Unii Europejskiej do tego, by usiadła do stołu rozmów. Ale jest też to wykorzystywane przez Putina. Bo Putin przez Łukaszenkę, pożytecznego idiotę, faktycznie realizuje także swój scenariusz. Pierwszy to drażnić Europę, drugi to zmniejszyć wagę Łukaszenki – ocenił.