Szef dyplomacji Ukrainy Dmytro Kułeba: Polska i Ukraina będą zjednoczone przeciwko rosyjskiemu imperializmowi

Polska i Ukraina zawsze będą zjednoczone przeciwko rosyjskiemu imperializmowi i braku poszanowaniu prawa międzynarodowego - napisał w niedzielę na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, odnosząc się do słów Władimira Putina. W związku z wypowiedzią prezydenta Rosji na temat wschodnich i zachodnich granic Polski do MSZ wezwany został rosyjski ambasador w Warszawie. "Wraz z demokratyczną społecznością międzynarodową Polska dokłada wszelkich starań, by winni agresji na Ukrainę zostali pociągnięci do odpowiedzialności" - napisano w komunikacie polskiego resortu dyplomacji.