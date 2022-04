Władimir Putin o agresji na Ukrainę i zachodnich sankcjach na Rosję

Putin przekonywał, że "specjalna operacja wojskowa" - jak rosyjskie władze określają agresję na Ukrainę - była konieczna, ponieważ Stany Zjednoczone wykorzystywały Ukrainę, by zagrozić Rosji. Argumentował, że Moskwa musiała bronić rosyjskojęzycznych Ukraińców przed prześladowaniami. - Cele są jasne i szlachetne. To oczywiste, że nie mieliśmy wyboru. To była właściwa decyzja - mówił rosyjski przywódca.