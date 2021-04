Putin może rządzić do 2036 roku

Ustawa wprowadza zmiany w dotąd obowiązujących przepisach o wyborach szefa państwa. Zostały one dostosowane do znowelizowanej konstytucji, którą przyjęto w Rosji w ogólnokrajowym głosowaniu w lecie 2020 roku.

Zgodnie z nowelizacją w przypadku osób, które pełniły urząd prezydenta w momencie przyjęcia nowelizacji liczba kadencji prezydenckich zaczyna być liczona od nowa, bez uwzględnienia kadencji sprawowanych w przeszłości. Oznacza to, że 68-letni Władimir Putin będzie mógł startować w następnych wyborach i w rezultacie pozostać na stanowisku do 2036 roku.

Putin rządzi Rosją od 2000 roku. Pełnił urząd prezydenta przez dwie kadencje do 2008 roku. W latach 2008-12 był premierem. Powrócił na Kreml po tej czteroletniej przerwie i obecnie sprawuje drugą sześcioletnią kadencję prezydencką, która upłynie w 2024 roku.

Propozycja pierwszej kobiety w kosmosie

W marcu zeszłego roku to Walentina Tierieszkowa, pierwsza kobieta w kosmosie i deputowana rządzącej Jednej Rosji, zaproponowała, by po przyjęciu zmian w konstytucji obecny prezydent mógł kandydować na ten urząd "jak każdy inny obywatel" i by usunąć z ustawy zasadniczej zapis ograniczający liczbę kadencji prezydenckich.