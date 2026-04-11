Władimir Putin marzy o nieśmiertelności. Ma mu ją dać własna córka

Rosyjskie niezależne media wielokrotnie informowały o chorobach Władimira Putina. Spekulowały, że ma raka, był potajemnie leczony, a w podróżach towarzyszyła mu ekipa zaufanych lekarzy. Doniesienia pojawiały się zwykle wtedy, kiedy na publikowanych przez Kreml nagraniach Putin wyglądał na zmęczonego, utykał czy trzymał się kurczowo ręką krawędzi stołu.

W lutym 2022 roku ówczesny szef wywiadu wojskowego w Kijowie Kyryło Budanow mówił, że Putin "ma kilka poważnych chorób, z których jedna to rak". - Ale nie warto liczyć, że wkrótce umrze. Ma jeszcze przed sobą przynajmniej kilka lat życia - prognozował.

Doniesienia o problemach ze zdrowiem Putina zawsze są dementowane przez Kreml. A oświadczenia Putina i prowadzona przez niego polityka świadczą, że zamierza on żyć znacznie dłużej.