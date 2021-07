Władimir Putin na paradzie morskiej w Petersburgu. Ostrzegał przed "nieuniknionym atakiem" na "każdego wroga"

Prezydent Władimir Putin podczas parady sił morskich w Petersburgu ostrzegł, że rosyjska marynarka wojenna jest gotowa do odparcia ewentualnego zagrożenia na morzu. - Jesteśmy w stanie wykryć każdego wroga i, jeśli będzie to konieczne, przeprowadzić na niego nieunikniony atak - powiedział rosyjski przywódca.

W niedzielę w Petersburgu odbyła się parada sił morskich Federacji Rosyjskiej. Przyglądał się jej na żywo prezydent Rosji Władimir Putin. - Jesteśmy w stanie wykryć każdego podwodnego, nawodnego, powietrznego wroga, i jeśli będzie to konieczne, przeprowadzić na niego nieunikniony atak - powiedział Putin.

Zdarzenie na Morzu Czarnym

W czerwcu doszło na Morzu Czarnym do incydentu, gdy Rosja poinformowała, że oddała strzały ostrzegawcze i zrzuciła bomby na szlak brytyjskiego okrętu, aby wygonić go z wód otaczających zaanektowany przez Moskwę Półwysep Krymski. Prezydent Putin powiedział wówczas, że Rosja mogła bez rozpoczęcia III wojny światowej zatopić brytyjski okręt wojenny HMS Defender, oskarżając go o nielegalne wtargnięcie na jej wody terytorialne. Dodał, że USA odegrały swą rolę w tej "prowokacji".